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В Японии определен состав нового правительства | Фото: Thinkstock03.08 10:55   MIGnews.com

В Японии определен состав нового правительства

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ определил состав нового правительства, сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга, передает Интерфакс.

На пост главы оборонного ведомства назначен Ицунори Онодера, который уже занимал этот пост с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года. Предыдущий министр обороны - Томоми Инада - ушла в отставку из-за скандала с документами о деятельности японских миротворцев.

Пост главы МИД отведен 54-летнему Таро Коно, получившему образование в США. Фумио Кисида, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2012 года, переходит на один из руководящих постов в Либерально-демократическую партию (ЛДП).

Министры финансов, торговли, а также сам глава кабинета сохранили свои посты.

Перестановки в кабинете министров, как отмечают наблюдатели, связаны с резким падением доверия к правительству и самому премьеру, представляющему ЛДП, на фоне скандалов и ошибок.
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