Либерман: мы должны применять ЦАХАЛ на полную силу
Следующее военное противостояние Израиля со своими врагами будет иметь "совершенно другой характер". Об этом в понедельник, 2 октября заявил министр обороны Израиля Авигадор Либерман, выступая на церемонии памяти павших израильских солдат в войне Судного дня.
Либерман подчеркнул, что ЦАХАЛу еще предстоит столкнуться с трудными испытаниями.
Лидер партии "Наш дом Израиль" отметил, что в следующих военных действиях у Израиля не будет "роскоши вести долгую войну", которую он назвал "шагом вперед и назад".
"В каждом конфликте мы должны применять ЦАХАЛ на полную силу", - заявил Либерман.
Такие комментарии политик сделал на фоне агрессивных публичных заявлений лидера ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасана Насраллы.