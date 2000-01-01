03.10 10:31 MIGnews.com

Либерман: мы должны применять ЦАХАЛ на полную силу

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Следующее военное противостояние Израиля со своими врагами будет иметь "совершенно другой характер". Об этом в понедельник, 2 октября заявил министр обороны Израиля Авигадор Либерман, выступая на церемонии памяти павших израильских солдат в войне Судного дня.Либерман подчеркнул, что ЦАХАЛу еще предстоит столкнуться с трудными испытаниями.Лидер партии "Наш дом Израиль" отметил, что в следующих военных действиях у Израиля не будет "роскоши вести долгую войну", которую он назвал "шагом вперед и назад"."В каждом конфликте мы должны применять ЦАХАЛ на полную силу", - заявил Либерман.Такие комментарии политик сделал на фоне агрессивных публичных заявлений лидера ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасана Насраллы.