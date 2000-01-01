Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Каталонцы вышли на страйк против жестоких мер Полиции 03.10 10:59   MIGnews.com

Каталонцы вышли на страйк против жестоких мер полиции

В Каталонии сегодня пройдет всеобщая забастовка в знак протеста против жестких мер полиции принятых против участников референдума о независимости, сообщает ВВС.

Ожидается, что всеобщая забастовка приведет к полной остановке работы общественного транспорта и государственных общественных учреждений региона. Тем временем в твиттере уже появились сообщения о том, что каталонцы уже вышли на улицы и перекрыли движение на дорогах.

Накануне футбольный клуб "Барселона" объявил, что также примет участие во всеобщей забастовке во вторник.

"То, что мы видели в нашей стране вчера (в воскресенье, 1 октября) - неприемлемо. Мы, каталонцы, заслужили право на то, чтобы быть услышанными. Завтра мы присоединимся к забастовке", - заявил президент клуба Хосеп Бартомеу.

Ранее сообщалось, что к проведению в автономии всеобщей забастовки во вторник призвали руководители более чем 40 общественных организаций и профсоюзов Каталонии. Власти Каталонии также сообщили, что намерены обратиться к Евросоюзу с требованием рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в ходе референдума.

Ранее сообщалось, что в результате жестких мер правоохранительных органов против каталонцев, за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:17
Израиль на 19-ом месте по продовольственной безопасности
10:55
Семье террориста из Хар Адар вручили решение о сносе дома
10:37
Мэрию Тель-Авива осветили цветами флага США
10:31
Либерман: мы должны применять ЦАХАЛ на полную силу
09:26
Ушел из жизни американский рок-музыкант Том Петти
08:51
Арабскому террористу дали 2 пожизненных за убийство офицера
08:49
В Берлине из-за огромной бомбы эвакуировали 10 тысяч человек
08:35
Гринблатт призывает палестинцев "признать Израиль"
07:55
Стали известны новые факты о стрелке в Лас-Вегасе
07:45
Элькин: Трамп продолжает традиции Обамы
07:19
Исраэль Кац: Будущее уже здесь
06:18
Нетаниягу восхищён работой ШАБАКа
05:13
Франция начнет штрафовать вейперов
04:43
Сериал "Воронины" вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus