03.10 10:59 MIGnews.com

Каталонцы вышли на страйк против жестоких мер полиции

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В Каталонии сегодня пройдет всеобщая забастовка в знак протеста против жестких мер полиции принятых против участников референдума о независимости, сообщает ВВС.Ожидается, что всеобщая забастовка приведет к полной остановке работы общественного транспорта и государственных общественных учреждений региона. Тем временем в твиттере уже появились сообщения о том, что каталонцы уже вышли на улицы и перекрыли движение на дорогах.Накануне футбольный клуб "Барселона" объявил, что также примет участие во всеобщей забастовке во вторник."То, что мы видели в нашей стране вчера (в воскресенье, 1 октября) - неприемлемо. Мы, каталонцы, заслужили право на то, чтобы быть услышанными. Завтра мы присоединимся к забастовке", - заявил президент клуба Хосеп Бартомеу.Ранее сообщалось, что к проведению в автономии всеобщей забастовки во вторник призвали руководители более чем 40 общественных организаций и профсоюзов Каталонии. Власти Каталонии также сообщили, что намерены обратиться к Евросоюзу с требованием рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в ходе референдума.Ранее сообщалось, что в результате жестких мер правоохранительных органов против каталонцев, за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии.