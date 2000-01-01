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Светлова стала свидетелем полицейского насилия в Каталонии | Фото:03.10 13:36   MIGnews.com

Светлова стала свидетелем полицейского насилия в Каталонии

Израильский парламентарий Ксения Светлова, приглашенная каталонским правительством за наблюдением на референдум о независимости, говорит, что полицейское насилие было "шокирующим", сообщает новостное агентство JTA.

Светлова стала свидетелем полицейского насилия в Каталонии

Многочисленные закрытия избирательных штабов спровоцировали столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками проведения референдума.



"Одного взгляда хватало, чтобы спровоцировать полицейских", - говорит Светлова в интервью агентству JTA в понедельник, 2 октября.

По ее словам правоохранительные органы для разгона манифестантов стали применять резиновые пули и слезоточивый газ.

"Такие, я бы сказала, не совсем демократические методы для разгона демонстрантов. Потом, какие демонстранты? Это люди, которые шли на участок, участок закрыли, они вышли из него и шли по улице", — добавила парламентарий.

По последним данным министерства здравоохранения Каталонии, при столкновениях с полицией в Каталонии пострадали 844 человека.

"Избивая старушек на избирательных участках, мне кажется, что испанское правительство рискует разрушить демократические принципы. Насилие только ожесточило решимость тех, кто стремится к независимости", - отметила Светлова.

Парламентарий подчеркнула, что "референдум 1 октября был решающим моментом в вопросе усилий по достижению государственности для Каталонии".

Светлова стала свидетелем полицейского насилия в Каталонии


По словам лидера Каталонии Карлоса Пиджемонта, около 90% из 2,6 млн каталонцев проголосовали за независимость.

"Правительство Испании вписало "позорную страницу в своей истории отношений с Каталонией", - заявил Пиджемонт.

Он призвал Евросоюз действовать быстро против злоупотреблений, которые допустило правительство в Мадриде.

"В этот день надежд и страданий, граждане Каталонии заработали право иметь независимое государство в форме республики", - отметил лидер Каталонии.
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