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Иран считает арабов, сблизившихся с Израилем, предателями | Фото: Ави Охайон, GPO03.10 13:50   MIGnews.com

Иран считает арабов, сблизившихся с Израилем, предателями

То, что отдельные арабские государства нормализовали отношения с Израилем и в свете американо-израильских мирных планов ведут себя уступчиво, является предательством в отношении палестинцев, заявил на встрече с помощником министра ПА по делам Африки, Азии и Австралии Мазеном Шамией посол Ирана в Иордании Моджтаба Фердосипур.

"Против экспансии сионистов необходимо единство мусульманского мира и защитников Палестины. Особенно необходимо это в Африке", - цитирует слова Фердосипура агентство IRNA.

Он напомнил о поддержке Ираном палестинцев и назвал единство и сопротивление арабов единственным способом вернуть права "палестинскому народу". Кроме того, посол призвал арабов к единству с целью противостояния "заговорам, которые плетет сионистское образование с целью поссорить страны региона".

Его собеседник высоко оценил иранскую поддержку, призывал к расширению двусторонних связей и консультаций с Ираном в целях противодействия Израиль, а также приветствовал роль Ирана в борьбе с региональными исламистами.
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