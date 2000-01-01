03.10 13:50 MIGnews.com

Иран считает арабов, сблизившихся с Израилем, предателями

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То, что отдельные арабские государства нормализовали отношения с Израилем и в свете американо-израильских мирных планов ведут себя уступчиво, является предательством в отношении палестинцев, заявил на встрече с помощником министра ПА по делам Африки, Азии и Австралии Мазеном Шамией посол Ирана в Иордании Моджтаба Фердосипур."Против экспансии сионистов необходимо единство мусульманского мира и защитников Палестины. Особенно необходимо это в Африке", - цитирует слова Фердосипура агентство IRNA.Он напомнил о поддержке Ираном палестинцев и назвал единство и сопротивление арабов единственным способом вернуть права "палестинскому народу". Кроме того, посол призвал арабов к единству с целью противостояния "заговорам, которые плетет сионистское образование с целью поссорить страны региона".Его собеседник высоко оценил иранскую поддержку, призывал к расширению двусторонних связей и консультаций с Ираном в целях противодействия Израиль, а также приветствовал роль Ирана в борьбе с региональными исламистами.