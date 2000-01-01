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flickr/Prime Minister of Israel 03.10 17:58   MIGnews.com

"Маале-Адумим станет частью Израиля"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о строительстве дополнительных 1200 единиц жилья в Маале-Адумим. Об этом глава правительства заявил в ходе праздничного заседания фракции "Ликуд" в поселении во вторник, 3 октября.

"Я провозглашаю о развитии Маале-Адумим – этот поселок будет частью Израиля. Мы построим здесь тысячи единиц жилья", - заявил премьер.

На данный момент Маале-Адумим считается "поселением за зеленой чертой".

Нетаниягу продолжил:

"Мы добавим промышленные зоны и расширим инфраструктуру для ускоренного развития. Это место станет частью Израиля. Я поддерживаю закон о Большом Иерусалиме, который позволит столице и ее пригородам развиваться во всех направлениях".
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