03.10 17:58 MIGnews.com

"Маале-Адумим станет частью Израиля"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о строительстве дополнительных 1200 единиц жилья в Маале-Адумим. Об этом глава правительства заявил в ходе праздничного заседания фракции "Ликуд" в поселении во вторник, 3 октября."Я провозглашаю о развитии Маале-Адумим – этот поселок будет частью Израиля. Мы построим здесь тысячи единиц жилья", - заявил премьер.На данный момент Маале-Адумим считается "поселением за зеленой чертой".Нетаниягу продолжил:"Мы добавим промышленные зоны и расширим инфраструктуру для ускоренного развития. Это место станет частью Израиля. Я поддерживаю закон о Большом Иерусалиме, который позволит столице и ее пригородам развиваться во всех направлениях".