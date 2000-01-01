03.10 18:29 MIGnews.com

Либерман видит победу Асада в войне в Сирии

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что президент Сирии Башар Асад побеждает в гражданской войне. Он призвал США вмешаться, поскольку союзники Дамаска из Ирана и ливанской "Хизбаллы" укрепляют свои позиции."Я вижу, как выстраивается длинная международная очередь, чтобы добиться расположения Асада, включая западные государства, включая умеренных суннитов. Внезапно все захотели стать ближе к Асаду", - цитирует Ynet слова министра.Комментарии Либермана свидетельствуют об изменении позиции Израиля, где с самого начала боевых действий в 2011 году и до середины 2015 года высокопоставленные чиновники регулярно предсказывали, что Асад утратит контроль над Сирией и будет свергнут."Мы надеемся, что США станут более активными и на сирийской арене, и на Ближнем Востоке, в целом", — добавил Либерман.