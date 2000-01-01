03.10 18:50 MIGnews.com

Форер: лишить лицензии врачей, бойкотирующих гимн Израиля

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер обратился к министру здравоохранения Яакову Лицману с требованием лишить лицензии дантистов – израильских арабов, участвовавших в международной конференции в Колумбии. Гнев парламентария от НДИ вызвал тот факт, что они потребовали от организаторов форума проиграть вместо израильского гимна палестинский."Во имя клятвы, в тени флага, от имени моей земли, и от имени моего народа, и от имени жгучего пламени, я буду бойцом, останусь бойцом, умру, как воин...". Эти слова, которыми они завершили свое пение врачи на конференции, наглядно демонстрируют, каких взглядов придерживаются врачи, получившие свои лицензии от Государства Израиль и израильского министерства здравоохранения", - указал Одед Форер.Депутат в своем обращении подчеркнул, что поскольку врачи – израильские арабы ощущают себя палестинцами и желают петь палестинский гимн, а не израильский, то они также должны получить палестинскую врачебную лицензию вместо израильской. Он призвал министра в срочном порядке отозвать их разрешения на врачебную деятельность, чтобы они не могли продолжать работать в Израиле по данной специальности."Пусть они поют палестинский гимн во время лечения зубов жителей Газы", - заявил Одед Форер.