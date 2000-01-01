04.10 05:47 MIGnews.com

Открытое небо: пассажиропоток Израиль - Россия растет

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Компания "Уральские авиалинии" сообщила о расширении своей деятельности в Израиле и о снижении цен на билеты в аэропорт Бен-Гурион до 60%.Авиаперевозчик предлагает израильтянам посетить несколько российских городов по аттрактивным ценам. Компания сообщила о введении специальных тарифов, которые будут действительны в течение шести месяцев - на вылеты до 24 марта 2018 года. Речь идет о следующих направлениях: Москва (аэропорт Жуковский), Санкт-Петербург, Самара, Краснодар, Сочи, Екатеринбург.Давая оценку положительной динамике в сфере авиаперевозок между двумя странами, министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил: "Спрос на авиарейсы по маршрутам Израиль - Россия имеют тенденцию к росту. Соглашение "Открытое небо" расширило географию полетов между нашими странами, число рейсов на этом направлении значительно возросло, на многих маршрутах зарегистрировано снижение цен. Мы ожидаем, что это приведет к росту российского сегмента в сфере авиасообщения, и число рейсов Израиль - Россия расширится".Министр добавил, что открытие находящегося на финальных этапах строительства международного аэропорта Рамон (недалеко от Эйлата) приведет к дополнительному развитию отрасли. Кац также указал на роль российского сегмента в росте турпотока в Эйлат. "Продолжая работу в этом направлении, - заявил глава транспортного ведомства, - мы усилим мотивацию авиаперевозчиков к выполнению рейсов в аэропорты Израиля".По данным "Уральских авиалиний" отмечают повышенный спрос среди израильтян на маршрут Тель-Авив - Сочи. Представители компании также сообщили о намерении ввести, начиная с середины октября, новое направление: Минеральные Воды – Тель-Авив.Согласно данным Управления аэропортов Израиля (УАИ), среди 200 направлений полетов из аэропорта имени Бен-Гуриона в десятки стран мира, РФ в этом году находится на пятом месте по популярности. По оценкам УАИ, в ближайшее время пассажиропоток на этом направлении приблизится к миллиону человек в год.