03.10 19:59 MIGnews.com

Ас-Сиси: перемирие ПА с ХАМАСом – шанс для мира в регионе

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Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси считает, что примирение между Палестинской администрацией и ХАМАСом может стать "возможностью" для установления более широкого регионального мира. Он также призвал мировое сообщество поддержать инициативу."Весь мир ждет ваших усилий по достижению примирения и высоко оценивает вашу решимость преодолеть все препятствия [на пути к миру]. Существует шанс установить мир в регионе", - заявил лидер Египта.Как известно, Каир был ключевым сторонником попыток примирения ХАМАСа и ФАТХ. Также Ас-Сиси призвал к большей поддержке инициативы сторон."Я уверен, что мировые державы помогут достичь мира между сторонами, так как они видят, что они [ХАМАС и ФАТХ] полностью осознают важность диалога для достижения этой цели", - резюмировал глава государства.