03.10 20:30 MIGnews.com

Скончался бывший президент Ирака

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Бывший президент Ирака Джаляль Талабани скончался на 84 году в Берлине. Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw во вторник, 3 октября.По данным канала, иракский экс-президент регулярно проходил курс лечения в Германии, периодически возвращаясь в Ирак. Проблемы со здоровьем у Талабани начались в 2007 году. В том же году он лечился от истощения в Иордании, а в 2008 перенес операцию на сердце в США.Спустя четыре года Талабани был госпитализирован в больницу Багдада с инсультом. В 2012 году СМИ сообщали о его смерти, однако слухи были опровергнуты министром иностранных дел Ирака.Отметим, Джаляль Талабани занимал пост президента Ирака с 6 апреля 2005 года по 24 июля 2014 года.