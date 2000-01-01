Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Youtub/ скриншот с видео03.10 20:30   MIGnews.com

Скончался бывший президент Ирака

Бывший президент Ирака Джаляль Талабани скончался на 84 году в Берлине. Об этом сообщает курдский телеканал Rudaw во вторник, 3 октября.

По данным канала, иракский экс-президент регулярно проходил курс лечения в Германии, периодически возвращаясь в Ирак. Проблемы со здоровьем у Талабани начались в 2007 году. В том же году он лечился от истощения в Иордании, а в 2008 перенес операцию на сердце в США.

Спустя четыре года Талабани был госпитализирован в больницу Багдада с инсультом. В 2012 году СМИ сообщали о его смерти, однако слухи были опровергнуты министром иностранных дел Ирака.

Отметим, Джаляль Талабани занимал пост президента Ирака с 6 апреля 2005 года по 24 июля 2014 года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:58
Израиль: ребенок попал в больницу после встречи с клоуном
19:59
Ас-Сиси: перемирие ПА с ХАМАСом – шанс для мира в регионе
18:50
Форер: лишить лицензии врачей, бойкотирующих гимн Израиля
18:29
Либерман видит победу Асада в войне в Сирии
17:58
"Маале-Адумим станет частью Израиля"
16:58
Нетаниягу: мы не примем примирение за счет Израиля
16:30
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
15:03
Задержаны клоуны, пугающие жителей Афулы
14:29
"Израиль должен перестать быть банкоматом для террористов"
14:15
В одном из жилых домов Парижа нашли мощную бомбу
13:50
Иран считает арабов, сблизившихся с Израилем, предателями
13:48
Нобелевскую премию вручат за открытие гравитационных волн
13:36
Светлова стала свидетелем полицейского насилия в Каталонии
13:32
ЦАХАЛ расследует смерть 19-летней солдатки
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus