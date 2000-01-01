03.10 07:45 MIGnews.com

Элькин: Трамп продолжает традиции Обамы

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Министр экологии и по делам Иерусалима Зеэв Элькин раскритиковал администрацию Дональда Трампа за то давление, которое он оказывает на израильское правительство с целью недопущения израильского строительства в Иудее и Самарии.В интервью израильскому порталу NRG, Элькин подчеркнул, что, хотя Трамп по определению лучше для Израиля, чем его предшественник – экс-президент Барак Обама – "единственное, что остается неизменным - это негативное отношение к израильскому строительству в Иудее и Самарии. В данном вопросе новая администрация продолжает традиции администрации Обамы".Кроме того, министр намекнул на то, что именно Белый дом остается единственной преградой на пути Израиля к началу строительства в Хевроне."Насколько бы дружественной она ни была, даже нынешней администрации приходится повторять о том, что некоторые вопросы – такие как строительство в Хевроне - представляют собой национальный интерес", - отметил он.Напомним, что как в израильском обществе, так и правительстве сложилось однозначное одобрение необходимости строительства в Хевроне, а министры просвещения Нафтали Беннет и МВД Арье Дери давили на главу правительства Нетаниягу, чтобы он одобрил начало строительный план в районе Хизкияху.