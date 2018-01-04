"Гаарец": Арье Дери - террорист-смертник

На карикатуре Дери изображен с поясом шахида в тот момент , когда он приближается к супермаркету AM:PM. На следующей картинке Дери приводит взрывное устройство в действие и его разрывает на куски.
Религиозный журналист Арье Эльрих, опубликовавший карикатуру в своем твиттере пишет издателю Гаарец Амосу Шокену: “Ты что, головой ударился? Совсем свихнулся? Изобразить Дери террористом? Как было возможно настолько подстрекательскую и карикатуру опубликовать в твоей газете? Нет границ для вульгарности?”