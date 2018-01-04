04.01 10:25 MIGnews.com

"Гаарец": Арье Дери - террорист-смертник

תגיד @AmosSchocken1 , החלקתם על הראש? התחרפנתם סופית? להציג את דרעי כמחבל? איך אפשרת לקריקטורה מסיתה ואלימה כזו להתפרסם בעיתונך? אין גבול לוולגריות? pic.twitter.com/fdN0T1uhLA — אריה ארליך A. Erlich (@AryehErlich) January 4, 2018

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Израильская газета Гаарец опубликовала карикатуру на министра внутренних дел Арье Дери, продвигающего в Кнессете “закон о супермаркетах”, ограничивающий возможности работы в шабат.На карикатуре Дери изображен с поясом шахида в тот момент , когда он приближается к супермаркету AM:PM. На следующей картинке Дери приводит взрывное устройство в действие и его разрывает на куски.Религиозный журналист Арье Эльрих, опубликовавший карикатуру в своем твиттере пишет издателю Гаарец Амосу Шокену: “Ты что, головой ударился? Совсем свихнулся? Изобразить Дери террористом? Как было возможно настолько подстрекательскую и карикатуру опубликовать в твоей газете? Нет границ для вульгарности?”