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`Гаарец`: Арье Дери - террорист-смертник |04.01 10:25   MIGnews.com

"Гаарец": Арье Дери - террорист-смертник

Израильская газета Гаарец опубликовала карикатуру на министра внутренних дел Арье Дери, продвигающего в Кнессете “закон о супермаркетах”, ограничивающий возможности работы в шабат.





На карикатуре Дери изображен с поясом шахида в тот момент , когда он приближается к супермаркету AM:PM. На следующей картинке Дери приводит взрывное устройство в действие и его разрывает на куски.

Религиозный журналист Арье Эльрих, опубликовавший карикатуру в своем твиттере пишет издателю Гаарец Амосу Шокену: “Ты что, головой ударился? Совсем свихнулся? Изобразить Дери террористом? Как было возможно настолько подстрекательскую и карикатуру опубликовать в твоей газете? Нет границ для вульгарности?”
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