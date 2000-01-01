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Южная Корея: КНДР не готовится к новому запуску | Фото: Thinkstock04.01 12:33   MIGnews.com

Южная Корея: КНДР не готовится к новому запуску

По данным Южной Кореи явных признаков подготовки к новому ракетному пуску в Северной Корее нет.

Такая информация была предоставлена в четверг, 4 января, представителем Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея полковником Но Чжэ Чхолем во время его выступления на брифинге для журналистов.

Таким образом Чхоль опроверг сообщения ряда американских СМИ относительно того, что Пхеньян активно готовит очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

"Данные сообщения ничем не подтверждаются", - подчеркнул Но Чжэ Чхоль.

В то же время, по его словам, такие дейсвия со стороны КНДР нельзя исключать в будущем. По его словам, южнокорейские и американские военные регулярно осуществляют мониторинг ситуации в Северной Корее.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября 2017 года после того, как Пхеньян осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты впервые за два с половиной месяца.

После испытания, в КНДР объявили, что у новой ракеты есть ядерная боеголовка, а в зоне её досягаемости находится вся территория Соединённых Штатов.

Такие действия со стороны Северной Кореи привели к тому, что в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций в ответ единогласно была принята резолюция об ужесточении санкций в отношении КНДР.
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