04.01 12:48 MIGnews.com
Завершился пятый допрос депутата Давида Битана
4 января, завершился пятый допрос депутата Давида Битана в подразделении полиции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью "Лахав 433". Об этом в четверг сообщила пресс-служба полиции.
Битан был вызван для допроса в рамках расследования коррупции в муниципалитете Ришон-Ле-Циона. В отличие от предыдущих допросов, нынешний продлился всего лишь около двух часов.
По сведениям сайта ynet, Битан предпочел воспользоваться правом хранить молчание.
Вместо того, чтобы отвечать на вопросы следователей, Битан подал им записку, в которой говорилось: "Я оставляю за собой право хранить молчание из-за ложных показаний против меня".
Напомним, Давид Битан подозревается во взяточничестве и обмане общественного доверия во время его пребывания депутатом муниципалитета Ришон ле-Циона.
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