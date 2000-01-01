04.01 12:48 MIGnews.com

Завершился пятый допрос депутата Давида Битана

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4 января, завершился пятый допрос депутата Давида Битана в подразделении полиции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью "Лахав 433". Об этом в четверг сообщила пресс-служба полиции.Битан был вызван для допроса в рамках расследования коррупции в муниципалитете Ришон-Ле-Циона. В отличие от предыдущих допросов, нынешний продлился всего лишь около двух часов.По сведениям сайта ynet, Битан предпочел воспользоваться правом хранить молчание.Вместо того, чтобы отвечать на вопросы следователей, Битан подал им записку, в которой говорилось: "Я оставляю за собой право хранить молчание из-за ложных показаний против меня".Напомним, Давид Битан подозревается во взяточничестве и обмане общественного доверия во время его пребывания депутатом муниципалитета Ришон ле-Циона.