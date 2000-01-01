04.01 12:37 MIGnews.com

Россия призвала США не вмешиваться в дела Ирана

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Россия предостерегает Соединённые Штаты от попыток вмешательства во внутренние дела Ирана. Такое заявление в четверг, 4 января, прозвучало от заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова."Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран, - подчеркнул он. - Происходящее там - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем, в том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)", - цитирует информационное агентство ТАСС слова политика.Рябков также отметил, что Вашингтон специально использует ситуацию, возникшую на сегодняшний день в Иране для того, чтобы расшатать сделку по ядерной программе Тегерана.По словам Рябкова, требования Соединённых Штатов о том, чтобы изменить сроки соглашения по данной программе, могут привести к тому, что договорённость будет подорвана.Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Ирана в беспорядках обвинили государства-враги, во главе с США и Израилем.