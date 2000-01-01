Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







04.01 12:37   MIGnews.com

Россия призвала США не вмешиваться в дела Ирана

Россия предостерегает Соединённые Штаты от попыток вмешательства во внутренние дела Ирана. Такое заявление в четверг, 4 января, прозвучало от заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Предостерегаем США от попыток вмешиваться во внутренние дела Исламской Республики Иран, - подчеркнул он. - Происходящее там - это внутреннее дело, которое привлекает внимание международного сообщества, но, несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной и надежным партнером в решении различных проблем, в том числе связанных с дальнейшим выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)", - цитирует информационное агентство ТАСС слова политика.

Рябков также отметил, что Вашингтон специально использует ситуацию, возникшую на сегодняшний день в Иране для того, чтобы расшатать сделку по ядерной программе Тегерана.

По словам Рябкова, требования Соединённых Штатов о том, чтобы изменить сроки соглашения по данной программе, могут привести к тому, что договорённость будет подорвана.

Напомним, ранее сообщалось о том, что власти Ирана в беспорядках обвинили государства-враги, во главе с США и Израилем.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:18
Сколько африканцев получили статус беженца в Израиле
15:13
Трамп считает переговоры Сеула и Пхеньяна своей заслугой
14:56
В Латвии уравняли права ветеранов СССР и нацистской Германии
14:34
Макрон готовит закон против фейковых новостей
14:31
В Израиле ужесточены наказания за нарушения правил движения
14:06
Для линии Тель-Авив-Иерусалим купили 54 вагона Bombardier
13:24
В ЮАР поезд сошел с рельсов: около 100 человек пострадали
13:05
Джон Керри требовал, чтобы Израиль отдал Голаны
12:48
Завершился пятый допрос депутата Давида Битана
12:33
Южная Корея: КНДР не готовится к новому запуску
12:25
Минобороны РФ: В результате обстрела Хмеймим погибли двое
12:11
Умер известный израильский писатель Аарон Апельфельд
11:33
ЦАХАЛ атаковал террористический тоннель
11:08
Жуткое ДТП в Перу: погиб 51 человек
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus