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Джон Керри требовал, чтобы Израиль отдал Голаны 04.01 13:05   MIGnews.com

Джон Керри требовал, чтобы Израиль отдал Голаны

Депутат Кнессета Моти Йогев, в интервью Аруц Шева сообщил о том, как трудно дались Израилю восемь лет администрации Барака Обама.

Йогев рассказал: “Мы закончили восемь лет замораживания строительства на территориях при Обаме. Премьер-министру пришлось вынести очень жесткое давление. О некоторых фактах я узнал только сейчас. Так, Джон Керри требовал полностью эвакуировать Голанские высоты и превратить их в заповедник под контролем Сирии. Такое же давление оказывалось на Иудею, Самарию и Иерусалим. Теперь это давление постепенно снимается”.
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