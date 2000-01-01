04.01 14:34 MIGnews.com

Макрон готовит закон против фейковых новостей

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен бороться с фейковыми новостями в интернете на законодательном уровне.Об этом французский лидер заявил в четверг, 4 января в своем новогоднем поздравлении прессе, которое транслировал телеканал France 24.По словам Макрона, благодаря этому закону, в предвыборный период социальные сети будут обязаны более жестко проверять публикуемую информацию."Мы будем развивать наш юридический механизм для защиты демократической жизни от этих фейковых новостей", - отметил Макрон.Макрон подчеркнул, в частности, что распространением "пропагандистских материалов" в социальных сетях занимаются "тысячи аккаунтов". По его мнению, руководство соцсетей должно взять на себя обязательства повысить прозрачность информации о рекламных материалах и раскрывать личность рекламодателей.Новый французский закон предполагает обязать администрацию социальной сети или сайта по решению суда удалить фейковый контент и заблокировать аккаунт конкретного пользователя. Кроме того, не исключается блокировка доступа к конкретному сайту.Законопроект против распространения ложной информации в сети интернет, особенно в периоды избирательных кампаний, предполагается разработать и представить до конца 2018 года.Ранее Макрон неоднократно заявлял, что Кремль пытается манипулировать общественным мнением как в Европе, так и в США.Впервые штаб Макрона обвинил Россию в попытке повлиять на исход президентских выборов во Франции еще в феврале 2017 года.