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Макрон готовит закон против фейковых новостей | Фото:04.01 14:34   MIGnews.com

Макрон готовит закон против фейковых новостей

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен бороться с фейковыми новостями в интернете на законодательном уровне.

Об этом французский лидер заявил в четверг, 4 января в своем новогоднем поздравлении прессе, которое транслировал телеканал France 24.

По словам Макрона, благодаря этому закону, в предвыборный период социальные сети будут обязаны более жестко проверять публикуемую информацию.

"Мы будем развивать наш юридический механизм для защиты демократической жизни от этих фейковых новостей", - отметил Макрон.

Макрон подчеркнул, в частности, что распространением "пропагандистских материалов" в социальных сетях занимаются "тысячи аккаунтов". По его мнению, руководство соцсетей должно взять на себя обязательства повысить прозрачность информации о рекламных материалах и раскрывать личность рекламодателей.

Новый французский закон предполагает обязать администрацию социальной сети или сайта по решению суда удалить фейковый контент и заблокировать аккаунт конкретного пользователя. Кроме того, не исключается блокировка доступа к конкретному сайту.

Законопроект против распространения ложной информации в сети интернет, особенно в периоды избирательных кампаний, предполагается разработать и представить до конца 2018 года.

Ранее Макрон неоднократно заявлял, что Кремль пытается манипулировать общественным мнением как в Европе, так и в США.

Впервые штаб Макрона обвинил Россию в попытке повлиять на исход президентских выборов во Франции еще в феврале 2017 года.
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