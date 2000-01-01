04.01 14:56 MIGnews.com

В Латвии уравняли права ветеранов СССР и нацистской Германии

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Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон о статусе участника Второй мировой войны. Согласно этому документу, ветераны, которые воевали на стороне СССР приравниваются к ветеранам, защищавших нацистскую Германию.В декабре прошлого года сайм страны в финальном чтении принял закон о присвоении статуса участника Второй мировой войны тем гражданам, которые воевали в регулярных военных частях как против нацистской Германии, так и против СССР.Стоит также отметить, что под понятие участника Второй мировой войны подпадают те граждане Латвии, которые являлись таковыми к 17 июня 1940 года, а также постоянные жители республики, которые легально въехали в страну до этой даты.Согласно этому закону, Латвия "не несет юридической ответственности за деяния оккупационных властей во время ее оккупации и что как оккупированное государство она не участвовала в военных действиях во время Второй мировой войны".Все участники Второй мировой войны получат свидетельство установленного образца и памятный нагрудный знак.На сегодняшний день в стране проживает несколько тысяч участников Второй мировой войны, которые воевали как на стороне Красной Армии, так и на стороне латышского легиона Ваффен СС.