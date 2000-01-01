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Трамп считает переговоры Сеула и Пхеньяна своей заслугой | Фото:04.01 15:13   MIGnews.com

Трамп считает переговоры Сеула и Пхеньяна своей заслугой

Президента США Дональд Трамп назвал "хорошим делом" переговоры между Южной Кореей и КНДР.

Об этом американский лидер написал в четверг, 4 января в своем Twitter.

"Кто-то действительно полагает, что переговоры и диалог между КНДР и Южной Кореей сейчас бы происходили, если бы я не был тверд, силен и не желал задействовать нашу полную "мощь" против Севера", - написал Трамп.

При этом он отметил, что "переговоры — хорошее дело".
Напомним, в среду, 3 января лидер КНДР Ким Чен Ын отдал приказ открыть закрытую долгое время "горячую линию" между КНДР и Южной Кореей.

Днем того же дня представители КНДР и Южной Кореи провели первый телефонный разговор по восстановленному каналу связи.

Враждующие государства возобновили линию спецсвязи в Пханмунджоме. Разговор был посвящен участию северокорейских спортсменов в предстоящей зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее.
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