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04.01 15:18   MIGnews.com

Сколько африканцев получили статус беженца в Израиле

Накануне начала операции по депортации африканских мигрантов, 10-й канал израильского ТВ решил выяснить, скольким из них реально удалось получить статус беженца.

В Израиле на настоящий момент было подано 13 764 просьбы о предоставлении статуса беженца от граждан Судана и Эритреи. Только семерым предоставлен статус беженца. По 7282 делам решение не принято.

Всего в Израиле находится более 27 тысяч граждан Эритреи, и 8 тысяч граждан Судана, из них 2200 - беженцы из Дарфура.
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