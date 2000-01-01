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youtube 04.01 16:25   MIGnews.com

Гватемала поможет другим странам переместить свои посольства

Правительство Гватемалы выразило надежду на то, что другие страны также переместят свои посольства в Иерусалим. Об этом заявила министр иностранных дел Сандра Джовел в четверг, 4 января.

Об этом глава МИД сообщила в телефонном интервью Times of Israel.

При этом она указала, что власти Гватемалы готовы помочь другим государствам в этом вопросе. Джовел подчеркнула: "Мы как страна, готовы поддержать другие державы, которые хотят последовать примеру Гватемалы".

Дипломат также выразила надежду на то, что те страны, которые действительно хотят, чтобы их дипмиссии работали в Иерусалиме, смогут последовать примеру Гватемалы.

Напомним, 24 декабря 2017 года президент Гватемалы Джимми Моралес объявил о готовности своей страны переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Правительство уже начало подготовительные работы, но для окончательного переезда посольства Гватемалы понадобится некоторое время.
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