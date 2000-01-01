04.01 17:23 MIGnews.com

Иран - ООН: США вмешивается в наши внутренние дела

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Иран направил официальную жалобу в ОНН, заявив, что США вмешивается в дела Исламской Республики и подстрекает людей к насилию. Выдержки из документа приводит агентство Tasnim.Как пишет в послании постпред Ирана при ООН Голям Али Хошроу, правительство Соединенных Штатов "продолжают нарушать все принципы международного права, регулирующие отношения между государствами". "Американская администрация во главе с Дональдом Трампом в последние дни бесстыдно вмешивалась во внутренние дела Ирана, что выразилось в поддержке спорадических акций протеста, приведших к насилию и вандализму", - говорится в жалобе.Тегеран считает, что "президент США и его помощник через повторяющиеся и вызывающие насмешку твиты подстрекали иранцев к подрывным и провокационным действиям". Также Иран выразил надежду, что все страны поддержат Исламскую Республику и осудят политику американцев. При этом Иран потребовал "от Соединенных Штатов действовать ответственно на основе принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права".Антиправительственные акции в Иране начались 28 декабря 2017 года. Участники массовых протестов во многих городах страны выражали свое недовольство ростом цен. В итоге, протесты привили к силовым конфликтам между полицией и митингующими. В результате столкновений погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. За участие в массовых беспорядках власти задержали свыше 450 человек. А вчера, 3 января, командующий Корпусом "стражей исламской революции" генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании смуты в республике и поражении мятежников.Во время беспорядков в Иране президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что иранский народ начал противостоять "жестоким и коррумпированным" властям. При этом, еще раньше он называл протесты на иранской территории неслучайными, утверждая, что в стране настало время для перемен.