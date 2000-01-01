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youtube 04.01 17:58   MIGnews.com

Иран: более 40 тысяч человек приняли участие в протестах

Около 42 тысяч человек приняли участие в протестах в Иране. Об этом сообщил министр внутренних дел Абдолреза Рахмани Фазли в четверг, 4 января.

"Основываясь на точных данных, предоставленных органами, в протестах участвовало не более 42 тысяч человек, и это не много", — цитирует агентство ISNA слова иранского чиновника.

При этом Фазли добавил, что подобные демонстрации естественны и происходят во всех странах.

Напомним, что антиправительственные акции начались 28 декабря в нескольких городах Ирана. В итоге акции привили к потасовкам между протестующими и силовиками, от которых стали жертвами 20 человек, в том числе и правоохранители. Согласно с официальной информацией, власти арестовали более 450 митингующих.
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