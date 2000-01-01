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04.01 18:25   MIGnews.com

Уганда опровергла сделку с Израилем по беженцам

Правительство Уганды опровергло сообщения о том, что страна согласилась принять тысячи нелегальных африканских мигрантов, депортированных из Израиля.

Ранее в СМИ появилась информация о сделке по мигрантам между Израилем и Угандой.

Уганда опровергла эти сообщения после того, как Еврейское государство утвердило программу, призванную способствовать выезду нелегальных мигрантов из Израиля в третьи страны. В частности речь идет о 38 000 мигрантов, главным образом, эритрейцев и суданцев.

При этом израильские власти не указали, в какие именно страны будут отправлены беженцы. Активисты в Израиле сообщили, что правительство подписало соглашения с Руандой и Угандой.

Однако министр иностранных дел Уганды Окелло Орием опроверг эту информацию, заявив, что такого соглашения не существует.

В интервью агентству AFP, глава африканского МИД заявил: " У нас нет никакого соглашения о том, что Израиль вышлет беженцев из других стран к нам, в Уганду. Мы обескуражены этими сообщениями".

Правительство Руанды пока не прокомментировало данные сообщения.
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