04.01 19:11 MIGnews.com

Франция намерена противодействовать ложным новостям в сети

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Власти Франции до конца года могут принять законопроект, противодействующий ложным новостям в интернете. Об этом заявил в интервью телеканалу BFM официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво." Это произойдет в ближайшие месяцы. Вероятно, до конца года (…). Есть СМИ, которые занимаются пропагандой, а не журналистикой. И в этой связи можно вспомнить о СМИ, которые находятся под контролем иностранных правительств", - сказал Гриво, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости разработки и принятия закона, который был бы направлен на защиту от ложных новостей.Однако он отметил, что соответствующее решение не нацелено на то, чтобы "положить конец свободе слова... или заставить замолчать оппозицию".При этом он отметил, что в социальных сетях сейчас распространяется много фальшивых новостей, хотя СМИ должны использовать достоверную информацию и источников."Это мне кажется необходимым", - заявил Гриво.Ранее во время выступления перед представителями Ассоциации президентской прессы в Елисейском дворце Эмманюэль Макрон заявил о необходимости законопроекта, который нацелен на борьбу с ложными новостями. Отметив, что такие меры особенно необходимы в предвыборный период.Из-за этих слов Макрон подвергся массовой критике со стороны оппозиционных партий, которые обвинили его в попытке контроля СМИ.Во Франции с 1981 года существует закон, противодействующим ложным новостям, но как отметил Макрон, "СМИ сильно изменились", и законодательство требует актуализации. Сейчас распространение ложных новостей предусматривает штраф в размере 45 тыс. евро.