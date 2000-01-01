04.01 19:29 MIGnews.com

Либерман: сделаем все, чтобы остановить обстрелы из Газы

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокомментировал ракетный обстрел с Газы боевиками "Исламского джихада", который произошел в минувшую пятницу."Израиль знает, кто несет ответственность за обстрел [с Газы]. Правительство в секторе должно взять под контроль ситуацию", - цитирует Ynet слова главы ведомства.Также Либерман призвал ХАМАС "прийти в себя" и "не позволять боевикам "Исламского джихада" совершать нападения".Он призвал палестинское движение "прекратить копать туннели, производить ракеты, так как пришло время подумать о будущем детей в Газе".Кроме того, министр обороны подчеркнул, что "Израиль сделает все возможное, чтобы предотвратить ракетные обстрелы с Газы в будущем".