04.01 19:53 MIGnews.com

США и Южная Корея отложили военные учения во время Олимпиады

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Южная Корея и США не будут проводить совместные военные учения во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщает агентство Рёнхап.Сообщается, что об этом договорились президент Соединенных Штатов Америки и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин в ходе телефонного разговора. Также во время беседы лидеры условились, что Сеул "будет вести тесные консультации с США" по межкорейскому диалогу и сошлись на необходимости сотрудничества по урегулированию ситуации вокруг КНДР.Ранее газета Financial Times сообщала о предложении Южной Кореи Соединённым Штатам Америки перенести ежегодные учения Foal Eagle и апрель Key Resolve. Сеул выступил за то, чтобы учения были отложены до окончания Паралимпийских игр 18 марта.Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхёнчхан, который находится в 80 километрах от границы с КНДР. Многие чиновники из ряда стран выражали обеспокоились относительно безопасности участников Олимпиады, из-за напряженной ситуации на Корейском полуострове.