04.01 21:58 MIGnews.com

США заступились за протестующих в Иране

Поделиться

Все по теме

Комментарии

США хотят привлечь к ответственности всех причастных к насилию в отношении протестующих в Иране. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт."Мы осуждаем самым решительным образом гибель (людей) и аресты по меньшей мере тысячи иранцев. У нас есть достаточные полномочия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, причастен к цензуре и грабежу народа Ирана", — говорится в ее заявлении.Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении поддержать протестующий в Иране "в надлежащее время".Массовые протесты в крупных городах Исламской республики начались 28 декабря 2017 года. Митингующие выступают против высоких цен на продукты питания, высокий рост коррупции в стране и рост безработицы. На сегодняшний день известно о 20 жертв в результате столкновений между активистами и силовиками, и свыше 450 участников акции были задержаны.Позднее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что причиной массовых протестов в стране являются не только внутриполитические проблемы, а еще и подстрекательством извне, обвинил в этом правительства США, Великобритании и Саудовской Аравии.