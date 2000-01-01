04.01 07:51 MIGnews.com

Макрон: позиция США и Израиля может привести к войне

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Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал руководство США и Израиля в связи с тем, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаниягу публично выразили поддержку иранскому народу, вышедшему на антиправительственные акции протеста против режима аятолл в Иране.Об этом в четверг, 4 января сообщает Reuters."Позиция США и Израиля может привести к войне, а ведь очень важно поддерживать возможность налаживания диалога с иранцами", - заявил Макарон.Кроме того Макрон, пытаясь прослыть миротворцем, позвонил президенту Ирана Хасану Роухани попросил гуманнее относиться к протестующим, призвал "к сдержанности и спокойствию" и выразил свою обеспокоенность из-за десятков погибших в ходе манифестаций.Также в ходе телефонного разговора Макрона с Роухани было принято решение перенести на более поздний срок визит в Иран министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана. Изначально визит был запланирован на пятницу, 5 января.