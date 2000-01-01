04.01 09:10 MIGnews.com

Япония ищет сотрудничества с Россией и Китаем против КНДР

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Япония заинтересована в ведении сотрудничества в Россией и Китаем по проблеме Северной Кореи. Такое заявление прозвучало от премьер-министра страны Синдзо Абэ в четверг, 4 января в ходе его выступления на первой в 2018 году пресс-конференции."Мы продолжим тесное сотрудничество с Россией и Китаем по северокорейской проблеме", - заявил Абэ.Политик также подчеркнул, что Япония заинтересована в том, чтобы контролировать вместе с международным сообществом факт соблюдения Северной Кореей резолюций, которые ранее были приняты в Совете Безопасности (СБ) ООН в отношении КНДР.Помимо всего прочего, Абэ добавил, что Япония будет прикладывать усилия для того, чтобы Пхеньян изменил свой нынешний курс."Мы продолжим проводить активную дипломатическую политику, направленную на изменение курса", - заявил он.Стоит отметить, что на сегодняшний день ситуация на Корейском полуострове ощутимо обострилась на фоне того, что в конце ноября Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск, после которого власти страны стали угрожать своим врагам, включая Соединённые Штаты. В КНДР утверждают, что их ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.После таких действий в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций в ответ единогласно была принята резолюция об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. Однако, судя по новогоднему обращению северокорейского лидера Ким Чем Ина к своим согражданам, на сегодняшний день ужесточение санкций не останавливает КНДР от движения по намеченному курсу.