Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Япония ищет сотрудничества с Россией и Китаем против КНДР 04.01 09:10   MIGnews.com

Япония ищет сотрудничества с Россией и Китаем против КНДР

Япония заинтересована в ведении сотрудничества в Россией и Китаем по проблеме Северной Кореи. Такое заявление прозвучало от премьер-министра страны Синдзо Абэ в четверг, 4 января в ходе его выступления на первой в 2018 году пресс-конференции.

"Мы продолжим тесное сотрудничество с Россией и Китаем по северокорейской проблеме", - заявил Абэ.

Политик также подчеркнул, что Япония заинтересована в том, чтобы контролировать вместе с международным сообществом факт соблюдения Северной Кореей резолюций, которые ранее были приняты в Совете Безопасности (СБ) ООН в отношении КНДР.

Помимо всего прочего, Абэ добавил, что Япония будет прикладывать усилия для того, чтобы Пхеньян изменил свой нынешний курс.

"Мы продолжим проводить активную дипломатическую политику, направленную на изменение курса", - заявил он.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ситуация на Корейском полуострове ощутимо обострилась на фоне того, что в конце ноября Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск, после которого власти страны стали угрожать своим врагам, включая Соединённые Штаты. В КНДР утверждают, что их ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

После таких действий в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций в ответ единогласно была принята резолюция об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. Однако, судя по новогоднему обращению северокорейского лидера Ким Чем Ина к своим согражданам, на сегодняшний день ужесточение санкций не останавливает КНДР от движения по намеченному курсу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:25
"Гаарец": Арье Дери - террорист-смертник
10:20
В доме Билла и Хиллари Клинтон произошел пожар
10:03
Амир Перец: Барак произносит опасные речи
09:47
Насралла: за иранскими протестами - Израиль и США
09:05
Барак продолжает предсказывать мятеж в ЦАХАЛе
08:44
В ООН отреагировали на планы США приостановить помощь ПА
08:07
Израиль готовится к буре и наводнениям
07:51
Макрон: позиция США и Израиля может привести к войне
07:46
Корпорация Apple может понести убытки до $10 млрд
07:12
Правительство приняло программу депортации нелегалов
07:00
ВВС нанесли удар по инфраструктуре террора в Газе
05:51
Определен цвет волос самых привлекательных женщин
04:45
Пэрис Хилтон подарили кольцо с 20-каратным бриллиантом
03:41
Playboy может отказаться от печатной версии журнала
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus