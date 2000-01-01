Южная Корея и КНДР вновь провели беседу

Представители Южной Кореи и Северной Кореи вновь провели беседу по по восстановленной накануне "горячей линии" связи, по итогам которой КНДР изъявили желание брать на себя инициативу для дальнейших переговоров по этому каналу.
В этот раз инициатором звонка стала Южная Корея. Представители страны позвонили в Пхеньян в 9 утра по местному времени (03:00 по Москве). КНДР не ответили сразу, однако через полчаса перезвонили.
"Мы свяжемся в вами, если появится что-то, о чём необходимо будет сообщить", - заявил северокорейский дипломат в ходе разговора.
Вопрос участия спортсменов из Северной Кореи в Олимпийских играх 2018 года, которые состоятся в Пхёнчхане, Южная Корея, пока сторонами не поднимался.
Ранее сообщалось о появлении канала связи между КНДР и Южной Кореей. Первый звонок был инициирован Пхеньяном. Целью звонка была проверка связи.