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Южная Кореи и КНДР вновь провели беседу | Фото: Thinkstock04.01 18:51   MIGnews.com

Южная Корея и КНДР вновь провели беседу

Представители Южной Кореи и Северной Кореи вновь провели беседу по по восстановленной накануне "горячей линии" связи, по итогам которой КНДР изъявили желание брать на себя инициативу для дальнейших переговоров по этому каналу.

В этот раз инициатором звонка стала Южная Корея. Представители страны позвонили в Пхеньян в 9 утра по местному времени (03:00 по Москве). КНДР не ответили сразу, однако через полчаса перезвонили.

"Мы свяжемся в вами, если появится что-то, о чём необходимо будет сообщить", - заявил северокорейский дипломат в ходе разговора.

Вопрос участия спортсменов из Северной Кореи в Олимпийских играх 2018 года, которые состоятся в Пхёнчхане, Южная Корея, пока сторонами не поднимался.

Ранее сообщалось о появлении канала связи между КНДР и Южной Кореей. Первый звонок был инициирован Пхеньяном. Целью звонка была проверка связи.
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