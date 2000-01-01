04.01 18:51 MIGnews.com

Южная Корея и КНДР вновь провели беседу

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Представители Южной Кореи и Северной Кореи вновь провели беседу по по восстановленной накануне "горячей линии" связи, по итогам которой КНДР изъявили желание брать на себя инициативу для дальнейших переговоров по этому каналу.В этот раз инициатором звонка стала Южная Корея. Представители страны позвонили в Пхеньян в 9 утра по местному времени (03:00 по Москве). КНДР не ответили сразу, однако через полчаса перезвонили."Мы свяжемся в вами, если появится что-то, о чём необходимо будет сообщить", - заявил северокорейский дипломат в ходе разговора.Вопрос участия спортсменов из Северной Кореи в Олимпийских играх 2018 года, которые состоятся в Пхёнчхане, Южная Корея, пока сторонами не поднимался.Ранее сообщалось о появлении канала связи между КНДР и Южной Кореей. Первый звонок был инициирован Пхеньяном. Целью звонка была проверка связи.