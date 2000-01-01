04.01 08:44 MIGnews.com

В ООН отреагировали на планы США приостановить помощь ПА

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Администрация США не информировала руководство Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) о каких-либо изменениях, касающихся финансирования этой организации.Об этом в четверг, 4 января сообщили в пресс-службе агентства, передает Arutz sheva.О возможной приостановке выплат Ближневосточному агентству в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявила Посол США при ООН Никки Хейли. Она, в частности, упомянула недавно принятую резолюцию Генассамблеи по Иерусалиму."Президент уже сказал, что он не собирается выделять никаких дополнительных средств или вообще прекратит выплаты до тех пор, пока палестинцы не согласятся вернуться за стол переговоров. И резолюция не способствовала прояснению ситуации. Мы пытаемся педалировать мирный процесс, но, если это не принесет результатов, президент не будет продолжать финансирование".Ранее Трамп в своем Twitter написал, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год"."Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану. Например, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год, но они этого не ценят. Они даже не хотят вести переговоры о мире с Израилем", – подчеркнул Трамп в Twitter.Представитель "Организации освобождения Палестины" Ханан Ашрауи, комментируя сообщение Трампа, заявила, что руководство автономии не поддастся на "шантаж" американского президента.Отметим, в настоящий момент США являются крупнейшим донором Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам. В 2017 году Соединенные Штаты выделили 364 миллиона долларов на нужды организации. Это около трети всех средств, предоставленных агентству в минувшем году.Накануне стало известно, что США могут прекратить финансированиеПакистана в рамках программы в борьбе с терроризмом. В Вашингтоне полагают, что Исламабад покрывает террористов, с которыми Соединенные Штаты борются в Афганистане.