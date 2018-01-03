04.01 09:05 MIGnews.com

Барак продолжает предсказывать мятеж в ЦАХАЛе

אהוד ברק לחניכי מכינה קדם צבאית: "קצינים ואנשי שב"כ יקבלו פקודות בלתי חוקיות בעליל - ולפקודות הללו הם חייבים לסרב" https://t.co/OFbgEVkpDS | @ndvori pic.twitter.com/i49r6I438l — חדשות 2 (@Channel2News) January 3, 2018

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Бывший премьер-министр и бывший министр обороны Израиля Эхуд Барак продолжают свою кампанию по предсказанию случаев массового неповиновения в армии и силах безопасности.Барак, выступая на конференции “Армия и Безопасность” в Тель-Авиве. Барак сообщил участникам: “Дело Эльора Азарии - цветочки по сравнению с тем, что нас ждет в будущем. Возникнут ситуации, в которых офицеры и агенты ШАБАК будут получать приказы, явно являющиеся незаконными. И это будут приказы , незаконные согласно израильскому закону - и у них не будет иного выхода, как отказаться их выполнять”.Ранее, выступая перед курсантами школы подготовки к службе в ЦАХАЛе в Нацрат-Илит Барак заявил: “Согласно закону, некоторые приказы которые будут получать офицеры и агенты ШАБАК могут оказаться незаконными. Мы знаем что это такое, мы видели это с близкого расстояния, мы были друзьями Южной Африки задолго до того, как стали друзьями Манделы”.