Барак продолжает предсказывать мятеж в ЦАХАЛе

Барак, выступая на конференции “Армия и Безопасность” в Тель-Авиве. Барак сообщил участникам: “Дело Эльора Азарии - цветочки по сравнению с тем, что нас ждет в будущем. Возникнут ситуации, в которых офицеры и агенты ШАБАК будут получать приказы, явно являющиеся незаконными. И это будут приказы , незаконные согласно израильскому закону - и у них не будет иного выхода, как отказаться их выполнять”.
Ранее, выступая перед курсантами школы подготовки к службе в ЦАХАЛе в Нацрат-Илит Барак заявил: “Согласно закону, некоторые приказы которые будут получать офицеры и агенты ШАБАК могут оказаться незаконными. Мы знаем что это такое, мы видели это с близкого расстояния, мы были друзьями Южной Африки задолго до того, как стали друзьями Манделы”.