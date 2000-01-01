04.01 09:47 MIGnews.com

Насралла: за иранскими протестами - Израиль и США

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Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что арабский мир должен "оказать поддержку палестинцам, когда они начнут новую интифаду".Об этом он заявил в среду, 3 января в интервью телеканалу "Аль-Мадяин".Насралла сделал это заявление на фоне решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По словам Насраллы, "необходимо укреплять интифаду и оказывать ей поддержку на политическом, экономическом и стратегическом уровне".Кроме того, генсек "Хизбаллы" призвал арабские и мусульманские страны выразить протест послам США по поводу выступления президента Трампа."Все те, кто верит в переговоры, должны заявить, что их больше нет, поскольку Трамп убил политический процесс", — добавил Насралла. Он также призвал арабов и мусульман оказать давление на Белый дом в соцсетях и организовать демонстрации во всем мире с участием сотен миллионов людей.В то же время, Насралла подчеркнул, что "Хизбалла" не выступает в роли посредника по передаче палестинским группировкам иранских денег, но готово самостоятельно оказать помощь, в том числе оружием.В своем интервью Насралла также говорил о неких "сюрпризах", которые готовит "сопротивление" Израилю.Он вновь заявил, что "Хизбалла" готова к новой войне с Израилем. "Мы можем победить армию", – сказал он. И добавил: "Хизбалле" не нужны 100 тысяч ракет, чтобы победить израильского врага".Также Насралла коснулся темы волны протестов в Иране, прошедших на прошлой неделе. "Ирану не зачем беспокоиться, масштаб протестов не велик, по сравнению с 2009 годом", - подчеркнул Насралла.Также Насралла обвинил США и Израиль во вмешательстве во внутренние дела Ирана.Напомним, акции протеста в Иране начались 28 декабря в городе Мешхеде. Изначальной целью был протест против коррупции и роста цен, однако постепенно они приобрели более широкий антиправительственный характер.