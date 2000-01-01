04.01 23:37 MIGnews.com

Австралия легализовала экспорт медицинской марихуаны

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Власти Австралии приняли решение легализовать экспорт медицинской марихуаны для производителей.Об этом в четверг, 4 января сообщает Courier Mail со ссылкой на министра здравоохранения Грега Ханта."Мы привносим такие изменения, потому что растущее производство продуктов из медицинской марихуаны сталкивается с возрастающей конкуренцией со стороны импорта", – отметил Хант.По его словам, "разрешение экспорта медицинской марихуаны поможет развивающемуся внутреннему рынку расти дальше".Министр также пообещал, что правительство Австралии "будет контролировать поставки качественного медицинского каннабиса австралийским пациентам", - цитирует The Courier Mail.Отметим, что употребление медицинской марихуаны в Австралии было легализовано в 2016 году. Компании, которые хотят получить лицензию на выращивание конопли и производство каннабиса находятся под жестким контролем австралийских властей.