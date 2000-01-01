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kremlin.ru 04.07 13:18   MIGnews.com

Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении председателя КНР Си Цзиньпина орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Награда присуждена за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики", – говорится в сообщении.

Си Цзиньпин находится в Москве с двухдневным визитом, по итогам которого ожидается подписание 40 двусторонних документов, в том числе о сотрудничестве в торговле, энергетике, образовании. Компании двух стран заключат несколько десятков контрактов на сумму более 10 миллиардов долларов. Кроме того, стороны подпишут совместное заявление об углублении отношений, всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, а также утвердят план действий по реализации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы.
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