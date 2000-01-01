04.07 11:39 MIGnews.com

Развозов требует до 10 лет тюрьмы за атаку на солдат ЦАХАЛ

пресс-служба фракции Еш Атид

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Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") инициировал законопроект, который предусматривает значительное ужесточение уголовного наказания за нападение на военнослужащих ЦАХАЛя.Сегодня на повестку дня комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне была поднята проблема бездействия законодательной власти в связи с участившимися случаями нападений на солдат ЦАХАЛя со стороны ультраортодоксов. На сегодняшний день полиция практически не имеет возможность пресекать подобные инциденты, так как они, как правило, имеют спонтанный характер.По этой причине депутат Кнессета Константин Развозов ( "Еш Атид" ) инициировал законопроект, цель которого предотвратить подобные преступления."Армейская форма должна быть предметом гордости. Недопустимо, чтобы солдаты ЦАХАЛя опасались за свою жизнь и здоровье в нашем государстве. Как это происходит в таких районах как Меа Шаарим в Иерусалиме."Те граждане Израиля, которые смеют грубо и жестко нападать на наших солдат должны знать, что это повлечёт за собой тяжёлое уголовное наказание.Подобные преступления не только угрожают жизни и здоровью солдат - они оскорбляют нашу армию и наносят удар по самым основным принципам нашего государства.Только жесткие методы борьбы позволят нам справиться с этим позорным явлением"- подчеркивает Константин Развозов.В соответствии с предложенным законопроектом, который уже получил поддержку всех членов фракции "Еш Атид", будет значительно ужесточено наказание за нападение на солдата, или на гражданина, который пытается оказать помощь солдату. В данном случае будет предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 7 лет. В случае если будут иметь место отягощающие обстоятельства – как, например, использование холодного либо огнестрельного оружия, либо же нападения будет совершено группой лиц, в количестве более двух человек, а так же, в случае нападения на солдата, находящегося при исполнении обязанностей – предусматривается наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.Константина Развозов уверен, что ужесточение уголовной ответственности за нападения на солдат будет нести предупредительную функцию и заставит тех, кто намеревается совершить подобное преступление, взвешивать свои действия, опасаясь наказания.