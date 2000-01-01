04.07 15:50 MIGnews.com

Принят законопроект НДИ о льготах для солдат

пресс-служба партии НДИ

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В понедельник, 3 июля, на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях был утвержден инициированный министром обороны Авигдором Либерманом и одобренный правительством законопроект, предусматривающий целый ряд льгот для военнослужащих. При разработке окончательного текста закона были объединены 3 законопроекта, поданных в разное время депутатами Кнессета от фракции НДИ: Одедом Форером, Юлией Малиновской и Хамедом Амаром.Авигдор Либерман заявил, что партия НДИ и он лично, считают крайне важным сделать максимум возможного для солдат и демобилизованных военнослужащих."Во время поездки на Голанские высоты я видел, какую отличную работу делают солдаты и офицеры ЦАХАЛа. Они днем и ночью обеспечивают безопасность граждан Израиля, делая все необходимое для того, чтобы те могли жить нормальной жизнью. Поэтому принятый сегодня закон столь важен. Этим израильское общество выполняет свой долг перед солдатами ЦАХАЛа", - сказал Авигдор Либерман.Объединенные в правительственный законопроект поправки, разработанные депутатами НДИ, включают:- Законопроект депутата и вице-спикера Кнессета Хамеда Амара о предоставлении демобилизованным солдатам возможности направлять средства из выходного пособия - "пикадона" на покрытие расходов на аренду или строительства жилья.Хамед Амар: "Вскоре демобилизованные солдаты получат возможность направлять средства "пикадона" на покрытие расходов на аренду или строительство жилья. Необходимость в этой льготе назрела давно, но сегодня, когда дороговизна жилья – как съемного, так и приобретаемого - преодолела все пределы допустимого, предоставление демобилизованным солдатам такой возможности стало самой настоящей необходимостью. Хочу особо поблагодарить министра обороны Авигдора Либермана, так много сделавшего и делающего для предоставления демобилизованным воинам всех возможных льгот".- Законопроект депутата Юлии Малиновской об оказании помощи солдатам-одиночкам.Юлия Малиновская: "Они служили нашей стране, при том, что в большинстве случаев вовсе не были обязаны это делать. Поэтому помочь одиноким солдатам, защищавшим нас и нашу страну – наш нравственный долг. Фракция НДИ последовательно добивается признания более неразрывной связи между тем, что гражданин отдает своему государству и тем, что он как гражданин от своего государства получает. Мы руководствуемся простым и ясным принципом: тот, кто больше отдает, должен больше получать".- Законопроект депутата Одеда Форера, предоставляющий возможность демобилизованным солдатам использовать средства "пикадона" на покрытие финансовых задолженностей.Одед Форер: "Когда солдаты находятся на срочной службе, армия обеспечивает их всем необходимым – от элементарных потребностей в крове, пище, одеждой и т.д. до всевозможных льгот. Выходя "на гражданку", солдаты наряду с обретением долгожданной свободы сталкиваются с множеством проблем бюрократического и иного плана, к которым они попросту не привыкли, а об иных и не имели понятия. Мой законопроект предполагает предоставление демобилизованным солдатам возможности начать штатскую жизнь без таких печальных, но, увы, нередких "побочных явлений" как аресты имущества, заведение дел у судебного исполнителя и т.п.".Ниже приводятся основные положения объединенного и поддержанного правительством законопроекта:✔ Предоставление демобилизованным одиноким солдатам в течение первых 12 месяцев по завершении службы ежемесячного дополнительного пособия в размере до 1000 шекелей (в зависимости от соответствия утвержденным критериям).✔ Увеличение срока действия армейского "пикадона" с 7 до 10 лет и изменение способа его получения: в будущем каждый демобилизованный солдат, который не востребует его лично, получит деньги "пикадона" автоматически на свой банковский счет. Этот пункт призван свести к минимуму вероятность аннулирования "пикадона" за истечением срока действия в случае, когда демобилизованный солодат по какой-либо причине его не использовал.✔ Расширение списка целей, на которые можно получить деньги выходного пособия. Так, можно будет использовать "пикадон" для оплаты долгов и штрафов, для покупки земли и постройки жилья, а также получения полной суммы "пикадона" на любые нужды теми, кто ввиду болезни или травм не может использовать в предусмотренных действующим законодательством целях (соответствующий регламент будет разработан в форме приказа министра обороны).✔ Солдаты-одиночки смогут получить половину от общей суммы "пикадона" (около 15000 шекю.) на любые цели с первого дня после демобилизации (соответствующий регламент будет разработан в форме приказа министра обороны).✔ Демобилизованные военнослужащие, признанные имеющими право на помощь по покрытию расходов на обучение на профессиональных курсах, смогут также получить стипендию на проживание (в размере ок.1200 шек. в месяц) в соответствии с правилами, которые будут разработаны в дальнейшем.✔ Возможность завершить образование бесплатно каждому солдату боевых частей: в отличие от положения, существующего сегодня, бесплатная досдача экзаменов на аттестат зрелости для каждого военнослужащего боевых частей будет разрешена автоматически, без проверки социально-экономического статуса, без прохождения комиссий и без дополнительных критериев. Это правило будет распространяться также и на действующих солдат-резервистов (соответствующие правила и регламенты будут разработаны отдельно).✔ Действующие солдаты-резервисты, а также солдаты-одиночки смогут получить стипендии на оплату учебы и проживания в случае поступления на курсы профподготовки, подготовительные академические курсы или при обучении на первую академическую степень в городах периферии в течение 10 лет с момента демобилизации (сегодня эти стипендии могут быть получены всеми демобилизованными воинами только в течение 5 лет с момента демобилизации). Для получения этой льготы военнослужащий будет считаться демобилизованным уже за 3 месяца до окончания срочной службы.✔ Срок действия права на льготы и пособия, предоставляемые саолдатам-одиночкам, продлевается с 5 до 10 лет.