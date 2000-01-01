04.07 13:26 MIGnews.com

Из-за мигрантов: Австрия оградится от Италии армией

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Вена готова развернуть у перевала Бреннера на австрийско-итальянской границе военный контингент – 750 военнослужащих – если поток мигрантов не уменьшится, заявил 4 июля министр обороны Австрии Ханс Петер Доскозил."Учитывая развитие уровня миграции из Италии, мы должны должным образом подготовиться. Я полагаю, что в очень скором времени будет активирован пограничный контроль и будет необходимо развертывание армии", - сказал министр в сегодняшнем интервью газете Kronen Zeitung.Глава оборонного ведомства считает такой шаг "незаменимым", если наплыв мигрантов из Италии не уменьшится.Стоит отметить, что через перевал Бреннер проходит популярный маршрут нелегальной миграции африканских и ближневосточных беженцев из Италии в Австрию. Этот горный проход расположен между Эцтальскими и Циллертальскими Альпами на границе двух государств.Кроме того, в канцелярии Доскозила напомнили о четырех БТР Pandur, которые уже дислоцированы на южной Австрии для помощи по охране границы.