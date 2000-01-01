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Из-за мигрантов: Австрия оградится от Италии армией | Фото: 7th Army Training Command/Flickr04.07 13:26   MIGnews.com

Из-за мигрантов: Австрия оградится от Италии армией

Вена готова развернуть у перевала Бреннера на австрийско-итальянской границе военный контингент – 750 военнослужащих – если поток мигрантов не уменьшится, заявил 4 июля министр обороны Австрии Ханс Петер Доскозил.

"Учитывая развитие уровня миграции из Италии, мы должны должным образом подготовиться. Я полагаю, что в очень скором времени будет активирован пограничный контроль и будет необходимо развертывание армии", - сказал министр в сегодняшнем интервью газете Kronen Zeitung.

Глава оборонного ведомства считает такой шаг "незаменимым", если наплыв мигрантов из Италии не уменьшится.

Стоит отметить, что через перевал Бреннер проходит популярный маршрут нелегальной миграции африканских и ближневосточных беженцев из Италии в Австрию. Этот горный проход расположен между Эцтальскими и Циллертальскими Альпами на границе двух государств.

Кроме того, в канцелярии Доскозила напомнили о четырех БТР Pandur, которые уже дислоцированы на южной Австрии для помощи по охране границы.
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