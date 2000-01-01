04.07 14:07 MIGnews.com

Названа дата первой встречи Путина и Трампа

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 запланирована на 7 июля, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Ранее представители американской и российской сторон заявляли о вероятной встрече лидеров "на полях" саммита в Гамбурге, но не давали более точной информации.В свою очередь Ушаков заявлял, что Путин и Трамп на встрече, вероятно, обсудят Сирию и Украину."Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины. Мне кажется, что это вполне логично эти две темы обсудить. Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь", – приводит слова помощника президента Интерфакс.В свою очередь CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента также сообщил об обсуждении Сирии и Украины на встрече.Вместе с тем, по данным собеседников телеканала, Трамп вряд ли поднимет вопрос вмешательства в президентские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву. Также маловероятно, что во время встречи американский лидер заявит о смягчении санкций против России.