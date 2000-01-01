Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Названа дата первой встречи Путина и Трампа 04.07 14:07   MIGnews.com

Названа дата первой встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита G20 запланирована на 7 июля, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее представители американской и российской сторон заявляли о вероятной встрече лидеров "на полях" саммита в Гамбурге, но не давали более точной информации.

В свою очередь Ушаков заявлял, что Путин и Трамп на встрече, вероятно, обсудят Сирию и Украину.

"Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины. Мне кажется, что это вполне логично эти две темы обсудить. Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь", – приводит слова помощника президента Интерфакс.

В свою очередь CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента также сообщил об обсуждении Сирии и Украины на встрече.

Вместе с тем, по данным собеседников телеканала, Трамп вряд ли поднимет вопрос вмешательства в президентские выборы в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву. Также маловероятно, что во время встречи американский лидер заявит о смягчении санкций против России.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:48
800 африканцев пытались взять штурмом испанский анклав
14:22
Подмосковье: В мангале на базе отдыха нашли человеческие уши
14:18
Медики Европы признали Иерусалим столицей Израиля
13:51
В главную синагогу Львова кинули "коктейль Молотова"
13:26
Из-за мигрантов: Австрия оградится от Италии армией
13:18
Путин наградил Си Цзиньпина орденом Андрея Первозванного
12:46
Ах, эта свадьба: Мексиканец женился на крокодилице  
12:21
Сильный пожар близ Иерусалима, эвакуируются жилые дома
12:13
Жители киббуцев гонят "Шоврим Штика" взашей
11:39
Развозов требует до 10 лет тюрьмы за атаку на солдат ЦАХАЛ
11:35
Нетаниягу: эвакуировать Сдерот будет очень сложно
11:33
СМИ раскрыли детали встречи Путина и Си Цзиньпина
11:17
"В новой войне Хизбалла решит судьбу Израиля"
10:19
Total подписал с иранцами контракт на $5 млрд
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus