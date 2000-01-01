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Медики Европы признали Иерусалим столицей Израиля | Фото: Thinkstock04.07 14:18   MIGnews.com

Медики Европы признали Иерусалим столицей Израиля

Ассоциация сердечно-сосудистых заболеваний Израиля – крупнейшее профсоюзное объединение кардиологов Еврейского государства – смогла добиться того, над чем уже долгие годы бьется израильская дипломатия – Европейское общество кардиологов (ESC) признало Иерусалим, а не Тель-Авив, столицей Израиля.

Данное признание вышло в форме официального документа, в которой это будет зафиксировано. О перемене в политике организации будет объявлено на Европейской кардиологической конференции, которая пройдет в следующем месяце в Барселоне. На мероприятии ESC планирует провести "парад столиц" своих членов, которые в нее входят. Одна из лекционных аудиторий даже будет называться "Иерусалимским залом".

Ожидается, что в конференции примут участие порядка 30 тысяч участников со всего мира.

Несмотря на то, что данное признание весьма символично, учитывая уровень организации, в ESC, все равно, извинились за упоминание Тель-Авива в качестве израильской столицы.

"Мы счастливы, что нам удалось повысить престиж Иерусалима, столицы Израиля, в умах ESC и исправить эту политическую несправедливость, которой не может быть места в медицине или на любой другой международной арене", - цитирует Ynet президента Ассоциации сердечно-сосудистых заболеваний Израиля профессор Ран Корновского.
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