04.07 17:19 MIGnews.com

Минобороны РФ : запуск ракеты КНДР не угрожает России

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Российские Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировали и отслеживали пуск северокорейской баллистической ракеты.Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, ракета была запущена 4 июля в 3.46 по московскому времени. Она поднялась на высоту 535 км, пролетела около 510 км и упала в центральной части Японского моря.Судя по параметрическим данным полета, баллистическая ракета являлась ракетой средней дальности.Отмечается, что пуск был осуществлен в направлении от российских границ и опасности для России не представлял.Между тем, власти КНДР объявили, что испытанная ими ракета "Хвасон-14" является межконтинентальной. По их заявлению, ракета пролетела 933 километра, поднимаясь в апогее на высоту 2802 километра. Общая продолжительность полета составила 39 минут.