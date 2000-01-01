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Эрель Марголит: после правого застоя - утро революции 04.07 15:32   MIGnews.com

Эрель Марголит: после правого застоя - утро революции

Член Кнессета и один из претендентов на пост лидера Аводы Эрель Марголит проголосовал на внутренних выборах в партии.

После голосования он заявил: “После 19 лет правления правых, сегодня наступило утро революции”.

Марголит добавил: “Нетаниягу не хочет, чтобы меня избрали, но этого хотят избиратели Аводы. И сегодня они проголосуют за воюющую оппозицию: воюющую с коррупцией, воюющую с подстрекательством, и работающую на благо периферии и на благо надежды и будущего нашей страны”.
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