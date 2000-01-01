04.07 04:49 MIGnews.com

Секс спасает мужчин от рака

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Медики из Гарвардского университета выяснили, что мужчины могут защититься от развития рака простаты, если будут регулярно заниматься сексом. Такой вывод был сделан после обследования 32 тысяч мужчин в США, сообщает Indy100.Выяснилось, что те, кто чаще эякулирует, на 33% реже сталкиваются с раком простаты, по сравнению с менее сексуально активными участниками исследования. Почему так происходит - пока не определено. Одно из предположений заключается в том, что семяизвержения позволяют организму избавиться от токсинов."Это крупное исследование дает убедительное доказательство благотворной роли семяизвержения в предотвращении рака простаты. Мы полагаем, что двадцать одно или более семяизвержение в месяц, может защитить мужчин от рака простаты", - отметили авторы исследования.Также исследователи подчеркнули и положительную роль диеты в профилактике онкологических заболеваний простаты, в частности пониженный уровень жиров и токсинов в пище.