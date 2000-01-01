Секс спасает мужчин от рака

Медики из Гарвардского университета выяснили, что мужчины могут защититься от развития рака простаты, если будут регулярно заниматься сексом. Такой вывод был сделан после обследования 32 тысяч мужчин в США, сообщает Indy100.
Выяснилось, что те, кто чаще эякулирует, на 33% реже сталкиваются с раком простаты, по сравнению с менее сексуально активными участниками исследования. Почему так происходит - пока не определено. Одно из предположений заключается в том, что семяизвержения позволяют организму избавиться от токсинов.
"Это крупное исследование дает убедительное доказательство благотворной роли семяизвержения в предотвращении рака простаты. Мы полагаем, что двадцать одно или более семяизвержение в месяц, может защитить мужчин от рака простаты", - отметили авторы исследования.
Также исследователи подчеркнули и положительную роль диеты в профилактике онкологических заболеваний простаты, в частности пониженный уровень жиров и токсинов в пище.