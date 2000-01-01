04.07 18:55 MIGnews.com

Исторический визит премьер-министра Индии в Израиль

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Израиль во вторник днем, 4 июля, с трехдневным официальным визитом, что обе страны оценили как историческое подтверждение связей между двумя государствами.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал индийского премьера после того, как он приземлился в международном аэропорту "Бен-Гурион". В аэропорту Нарендру Моди встречали почетный караул солдат ЦАХАЛа и десятки израильских сановников.Отметим, что Моди стал первым главой индийского правительства, прибывшим в Израиль. Его визит был приурочен к празднованию 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между Израилем и Индией.Помимо встреч с высокопоставленными политиками и бизнесменами, маршрут индийского премьера включает встречу с еврейской жертвой террора в Мумбаи; посещение цветочной фермы, опреснительного завода и Музея Израиля; митинг для тысяч индийцев, живущих в Израиле; возложение венков на военном кладбище в Хайфе."Премьер-министр, мы ждали Вас долгое время, на самом деле, 70 лет. Связь между нами естественна, настолько естественна, что мы можем спросить: "Что так долго?"", - заявил в приветственной речи премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу."Ваш визит - по-настоящему исторический. Впервые премьер-министр Индии посещает Израиль. Мы встречаем Вас с распростертыми объятиями. Мы любим Индию. Мы любим вашу культуру, вашу историю, вашу демократию", - продолжи Нетаниягу.Позже слово взял премьер-министр Индии, сказав на иврите: "Шалом, я счастлив быть здесь".Перейдя на английский, он продолжил: "Мне выпала исключительная честь - быть первым премьер-министром Индии, посетившим Израиль".Затем Моди поблагодарил "моего друга премьер-министра Нетаниягу за приглашение и за то, что принял меня с такой теплотой", и пообещал построить "сильное и устойчивое партнерство с Израилем"."Мой визит отмечает силу многовековых связей между нашими обществами. Народ Израиля построил нацию на демократических началах. Индия приветствует ваши достижения ", - добавил он.Моди, впервые посетивший Израиль в 2006 году в качестве главного министра Гуджарата, упомянул брата Биньямина Нетаниягу, который был убит 4 июля 1976 года в ходе рейда во время освобождения израильских заложников."Друзья, Индия - очень старая цивилизация, но молодая нация. 800 миллионов человек в Индии моложе 25 лет. Талантливая и опытная молодежь Индии также является ее движущей силой", - продолжил свою речь Моди.Ожидается, что визит Моди будет сосредоточен на укреплении экономических и оборонных связей. В последние годы Индия стала одним из крупнейших покупателей оружия в Израиле.Нетаниягу отметил, что Израиль и Индия создают инновационный фонд стоимостью 40 миллионов долларов "для дальнейших инноваций" и работают вместе в различных областях."Говорят, что в Силиконовой долине в Калифорнии два наиболее известных языка - хинди и иврит. Иногда там слышат и родной английский язык ", - сказал премьер-министр Израиля.Как ни странно, премьер-министр Индии не посетит Палестинскую администрацию, что является чрезвычайно редким шагом для стран с хорошими связями в арабском мире. Нью-Дели объяснил эту аномалию как часть желания разделять отношения Индии с Иерусалимом и Рамаллой.Чтобы подчеркнуть важность, которую Иерусалим приписывает визиту Моди, Нетаниягу освободил свое расписание, чтобы сопровождать своего видного гостя на протяжении почти всего времени, его пребывания в стране. Такое внимание премьер-министра Израиля обычно получают только президенты США."Я буду сопровождать премьер-министра на многих мероприятиях во время его визита, как и подобает лидеру самой большой демократии в мире", - заявил Нетаниягу на еженедельном заседании кабинета министров.Помимо высокой символической ценности и дипломатических встреч, визит Моди также имеет сильную экономическую направленность. Обе страны намерены создать новый "Форум лидеров Индии и Израиля", который, как ожидается, станет центром развития торговли.