04.07 19:50 MIGnews.com

Нетаниягу: "Я правый и я сильный для вас"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на конференции "Макор Ришон-2017" во вторник, 4 июля."Время от времени я слышу, что цель газеты с точки зрения политики, и это нормально, состоит в том, чтобы укрепить меня справа. Скажу вам, в этом нет необходимости по двум причинам: прежде всего, я правый, а во-вторых, я сильный", - начал свою речь премьер-министр."Могу сказать, что за последнее десятилетие в сложных условиях для государства Израиль, для Эрец Исраэль, мы сделали то, что никто бы не сделал, и, несомненно, не сделал бы лучше. Здесь необходимо не только говорить самим с собой, здесь необходим навык международного общения, способность оказывать влияние не только на лидеров, что важно, но и на общественное мнение, прежде всего, на самое влиятельное общественное мнение в США. Здесь необходимо сочетание умения, опыта, взаимоизучения, не только, чтобы мы изучили нами американский народ, но и чтобы американский народ познакомился с нами. Это придаёт нам силу, и я стараюсь донести слово нашего народа, нашей страны на каждом форуме, в котором я принимаю участие, будь то Конгресс США, Организация Объединенных Наций или Белый дом", - продолжил премьер-министр."Поэтому нет никакой необходимости в усилении меня справа. Я правый и я сильный для вас, для всех граждан Израиля", - подчеркнул Нетаниягу.