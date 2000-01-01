Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com
РФ готовится развернуть силы в зонах деэскалации в Сирии | Фото: Thinkstock04.07 20:24   MIGnews.com

РФ готовится развернуть силы в зонах деэскалации в Сирии

Россия может развернуть свои вооруженные силы для охраны плановых зон деэскалации в Сирии в течение двух-трех недель после завершения соглашения с Турцией и Ираном, как заявил во вторник, 4 июля, как заявил глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

Москва, Анкара и Тегеран еще не договорились о деталях плана, как сообщил он журналистам после серии встреч в столице Казахстана, Астане.

Согласно сообщению, в ходе переговоров возникли некоторые сложности, в том числе по силам контроля.

"Эта работа продолжается до сих пор. Существуют, естественно, определенные сложности в согласовании не только границ, но и в подготовке других документов, которые регламентируют как создание сил контроля за деэскалацией, которые будут размещены в буферных зонах, так и, соответственно, статус этих сил, правил применения вооружений и другие вспомогательные сопутствующие документы", — сказал Лаврентьев журналистам после переговоров.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:53
Моди возложил венок в Зале памяти "Яд Вашем"
19:50
Нетаниягу: "Я правый и я сильный для вас"
19:22
Германия не нашла доказательств вмешательства РФ в выборы
18:33
В Израиле одобрен закон об ограничении интернета
17:49
На КПП Мазмория арестованы 6 подозреваемых террористов
17:19
Минобороны РФ : запуск ракеты КНДР не угрожает России
16:27
Израильтянин, которого пыталась отравить жена: я в шоке
16:25
На саммите G20 полиция Германии ожидает 8000 протестующих
15:50
Принят законопроект НДИ о льготах для солдат
15:32
Эрель Марголит: после правого застоя - утро революции
15:16
СМИ: Авиация коалиции нанесла удар по сирийской деревне
15:15
Израиль: подозрение на сексуальную атаку в лагере скаутов
14:48
800 африканцев пытались взять штурмом испанский анклав
14:22
Подмосковье: В мангале на базе отдыха нашли человеческие уши
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus