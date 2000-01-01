04.07 20:24 MIGnews.com

РФ готовится развернуть силы в зонах деэскалации в Сирии

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Россия может развернуть свои вооруженные силы для охраны плановых зон деэскалации в Сирии в течение двух-трех недель после завершения соглашения с Турцией и Ираном, как заявил во вторник, 4 июля, как заявил глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.Москва, Анкара и Тегеран еще не договорились о деталях плана, как сообщил он журналистам после серии встреч в столице Казахстана, Астане.Согласно сообщению, в ходе переговоров возникли некоторые сложности, в том числе по силам контроля."Эта работа продолжается до сих пор. Существуют, естественно, определенные сложности в согласовании не только границ, но и в подготовке других документов, которые регламентируют как создание сил контроля за деэскалацией, которые будут размещены в буферных зонах, так и, соответственно, статус этих сил, правил применения вооружений и другие вспомогательные сопутствующие документы", — сказал Лаврентьев журналистам после переговоров.