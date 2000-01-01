04.07 20:53 MIGnews.com

Моди возложил венок в Зале памяти "Яд Вашем"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вскоре после прибытия в Израиль посетил официальный мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем".В "Яд Вашем" Моди посетил Зал имён и возложил венок в Зале памяти.Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Израиль во вторник днем, 4 июля, с трехдневным официальным визитом, что обе страны оценили как историческое подтверждение связей между двумя государствами.Отметим, что Моди стал первым главой индийского правительства, прибывшим в Израиль. Его визит был приурочен к празднованию 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между Израилем и Индией.Ожидается, что визит Моди будет сосредоточен на укреплении экономических и оборонных связей. В последние годы Индия стала одним из крупнейших покупателей оружия в Израиле.Помимо высокой символической ценности и дипломатических встреч, визит Моди также имеет сильную экономическую направленность. Обе страны намерены создать новый "Форум лидеров Индии и Израиля", который, как ожидается, станет центром развития торговли.