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Nakonu.com
04.07 20:53   MIGnews.com

Моди возложил венок в Зале памяти "Яд Вашем"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вскоре после прибытия в Израиль посетил официальный мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем".

В "Яд Вашем" Моди посетил Зал имён и возложил венок в Зале памяти.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Израиль во вторник днем, 4 июля, с трехдневным официальным визитом, что обе страны оценили как историческое подтверждение связей между двумя государствами.

Отметим, что Моди стал первым главой индийского правительства, прибывшим в Израиль. Его визит был приурочен к празднованию 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между Израилем и Индией.

Ожидается, что визит Моди будет сосредоточен на укреплении экономических и оборонных связей. В последние годы Индия стала одним из крупнейших покупателей оружия в Израиле.

Помимо высокой символической ценности и дипломатических встреч, визит Моди также имеет сильную экономическую направленность. Обе страны намерены создать новый "Форум лидеров Индии и Израиля", который, как ожидается, станет центром развития торговли.
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