04.07 23:29 MIGnews.com

Нетаниягу и Моди посетили “Danziger Dan Flower Farm"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и премьер-министр Индии Нарендра Моди в сопровождении министра сельского хозяйства Ури Ариэля посетили цветочную селекционную компанию “Danziger Dan Flower Farm".Ранее днем Нарендра Моди вскоре после прибытия в Израиль посетил официальный мемориал памяти жертв Холокоста "Яд Вашем". В "Яд Вашем" Моди посетил Зал имён и возложил венок в Зале памяти.Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Израиль во вторник днем, 4 июля, с трехдневным официальным визитом, что обе страны оценили как историческое подтверждение связей между двумя государствами.Отметим, что Моди стал первым главой индийского правительства, прибывшим в Израиль. Его визит был приурочен к празднованию 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между Израилем и Индией.